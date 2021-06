Ludwigshafen – Viel Sonne und heiße Tage – Hoch XENIA übernimmt das Wettergeschehen.

Ludwigshafen / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Hoch XENIA übernimmt das Wettergeschehen. Die Gewitter ziehen sich in die Alpen zurück. Im Rest des Landes gibt es viel Sonne und Spitzenwerte um 30 Grad werden immer wahrscheinlicher.

Juni dreht das Thermostat auf

Hoch XENIA breitet sich in den kommenden Tagen von Westen her über Deutschland aus. Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von WetterOnline: „Endlich kann der Grill angeworfen und das Grillgut sogar im Trockenen genossen werden, denn die Sonne scheint immer häufiger. Schauer und Gewitter ziehen nach und nach Richtung Alpen ab. Außerdem sinkt die Unwettergefahr durch Starkregen allmählich. Am Wochenende nähert sich zwar von der Nordsee eine schwache Wetterfront, diese bringt aber nur kurzzeitig leichten Regen. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 22 und 28 Grad, wobei es in Brandenburg und Baden-Württemberg am wärmsten wird. Somit steht auch dem Planschen im Garten oder einem mutigen Hüpfer in den noch etwas kühlen Badesee nichts mehr im Weg.“

Erster heißer Tag in Sicht

Den ersten heißen Tag des Jahres gibt es dann in der neuen Woche. „Noch ist allerdings nicht sicher, ob die Spitzenwerte bereits zum Wochenstart oder erst zur Wochenmitte die 30-Grad-Marke knacken. Nachts kühlt es nur langsam ab, in den Ballungsgebieten sind tropische Nächte wahrscheinlich. Dann sinkt die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad. Es gibt aber auch einen Hoffnungsschimmer für die, denen es schnell zu heiß wird, denn es nähern sich auch wieder Atlantiktiefs mit kühlerer Luft“, so Goldhausen.

Quelle wetter online