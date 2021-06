Ludwigshafen – Torbjörn Kartes sucht Gastfamilie

Ludwigshafen / Frankenthal / Rhein-Pfalz-Kreis

Parlamentarisches Patenschaftsprogramm: Torbjörn Kartes sucht Gastfamilie

Schülerinnen und Schüler aus den USA kommen im August

Der Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes sucht eine Gastfamilie aus Ludwigshafen, Frankenthal oder dem Rhein-Pfalz-Kreis für eine US-amerikanische Schülerin oder einen Schüler. Im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms haben Mitglieder Deutschen Bundestags und des amerikanischen Kongresses, nach einem Jahr Coronapause, für das Schuljahr 2021/2022 wieder Stipendiatinnen und Stipendiaten ausgewählt. Kartes hat die 17-jährige Frankenthalerin Sofiya Müller benannt, die ein Highschool-Jahr in den USA verbringen wird. Im Gegenzug werden 50 amerikanische Schülerinnen und Schüler erwartet, die hier Ende August ankommen und am kommenden Schuljahr teilnehmen.

„Ich wurde von der zuständigen Austauschorganisation darüber informiert, dass sich die Gastfamilienfindung schwierig gestaltet“, berichtet Kartes, der zum zweiten Mal als Pate im Rahmen des PPP agiert. „Wegen Corona und der unklaren Aussicht, ob das Programm in diesem Jahr stattfinden kann, fehlen der Organisation die entscheidenden Monate, in denen sonst schon intensiv gesucht wird. Ich weiß, wie gastfreundlich und wie interessiert an der Welt wir hier in der Pfalz sind. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn sich eine Familie aus meinem Wahlkreis an diesem besonderen Programm beteiligt.“

Die jungen Gäste zwischen 15 und 18 Jahren erwarten kein Besuchs-, Reise- oder Unterhaltungsprogramm – sie möchten einfach das Leben ihrer Gastfamilie teilen. Als Gasteltern kommen auch kinderlose und gleichgeschlechtliche Paare oder Alleinerziehende in Frage. Bei Interesse können sich Familien an die Ansprechpartnerin Steffi Klingenschmitt von der Austauschorganisation GIVE wenden: sk@give-highschool.org. Weitere Informationen zum Austauschprogramm gibt es unter: www.give-highschool.org.