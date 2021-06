Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau sucht junge Männer – Casting am 25 Juni

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Casting: Junge Männer gesucht

Für die Besetzung der Neuinszenierung des Musicals 3 Musketiere sucht das Theater im Pfalzbau spielfreudige junge Männer zwischen 15 und 30 Jahren, die Spaß am Theaterspielen haben und gerne Fecht- und Kampfszenen auf der Bühne umsetzen. Gesucht werden keine Profis, sondern Amateure mit Potential, Enthusiasmus sowie Freude an Gesang, Tanz und Schauspiel.

Die Premiere des Stückes soll im Januar 2022 stattfinden: 3 Musketiere – Das Musical beruht auf dem berühmten Roman Die drei Musketiere von Alexandre Dumas, einem ersten Klassi¬ker des „Mantel und Degen“-Genres. Das niederländische Produzentenduo Rob und Ferdi Bolland verarbeitete diese spannende Geschichte zu einem opulenten Musical voller emotio-naler Songs und virtuoser Choreographien.

Das Junge Musical ist ein fester Bestandteil im Programm der Pfalzbau Bühnen Ludwigs-hafen. Schon mehrere bekannte Musicals hat die Regisseurin und Choreographin Iris Limbarth mit jungen Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern der Region auf die Bühne gebracht. Zuletzt sorgte Fame für überwältigenden Zuspruch.

Das Casting findet am 25. Juni um 16 Uhr statt. Interessenten kommen zum Bühneneingang des Theaters im Pfalzbau in der Berliner Straße 30. Die Teilnehmer sollten einen Monolog und zwei Lieder vorbereiten und Noten oder die Playbacks auf CD oder einem USB-Stick mitbringen. Ratsam ist bequeme Kleidung für das gemeinsame Tanz¬training.

Die Teilnahme am Casting ist nur mit einem negativen Corona-Schnelltestergebnis, Genesenen- oder Impfnachweis möglich. Weitere Informationen und Anmeldung bei Julia Schwarz, Info@Theater-im-Pfalzbau.de.