Ludwigshafen – FWG: Förderung des Verkaufs von Baugrundstücken an junge Familien

Eine Förderung des Verkaufs von Baugrundstücken an junge Familien hat der Stadtrat bereits am 15.04.2019 auf Antrag der FWG-Stadtratsfraktion einstimmig beschlossen. Mit einer Anfrage in der kommenden Sitzung des Stadtrates am nächsten Montag wollen die Freien Wähler über den Sachstand informiert werden.

Immer noch sind die Grundstückpreise durch die Schieflage zwischen Angebot und Nachfrage in Ludwigshafen außer Kontrolle geraten.

In den Gemeinden Altrip und Waldsee werden junge Familien schon jetzt unterstützt. Hier werden junge Familien mit Kindern bevorzugt und erhalten pro Kind je nach Baugebiet zwischen 3.000 – 5.000 Euro Rabatt.

Ein solches Vorgehen fordert die FWG auch für Ludwigshafen.

Ebenso halten wir es für erforderlich, dass bei neuen Baugebieten Bereiche für junge Familien zur Verfügung gestellt werden.

Quelle FWG Lu