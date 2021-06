Ludwigshafen – Fan-Information: Heimspiel vs. Leipzig, 10.6. um 19:00 Uhr

Ludwigshafen. (pd) Liebe Eulen-Fans, wie letzte Woche angekündigt, möchten wir Sie heute über die Rückkehr von Zuschauern sowie die damit verbundenen Prozesse informieren.

Dabei ist es uns ein Anliegen, uns nochmals von Herzen bei Ihnen für Ihren Zuspruch, Ihre Unterstützung während der gesamten Saison zu bedanken und auch dafür, dass wir die letzten 3 Heimspiele, in denen es nochmals um alles geht, gemeinsam meistern. Mit der Zulassung von 100 Zuschauern für das Spiel am Donnerstag, 10.6. um 19:00 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr) freuen wir uns sehr auf die Rückkehr der Fans und das Ziel ist weiterhin klar: 100 machen Lärm für 2000! Gleichzeitig ist uns bewusst, dass wir damit weniger als 10% der Dauer- und VIP-Karteninhaber den Einlass ermöglichen können.

Wir bitten daher um das Verständnis aller und versichern, dass wir lösungsorientiert und in voller Transparenz die Entscheidung treffen möchten. In den beiden ersten Heimspielen der Saison 20/21 durften wir zweimal mit je 500 Zuschauern spielen, sodass nun knapp 100 TicketinhaberInnen per Verlosung noch kein Spiel diese Saison gesehen haben. Jene Fans würden wir nun berücksichtigen und noch heute ihr personalisiertes Ticket sowie die damit verbundenen Hygienerichtlinien zusenden. Sollten Sie ein Ticket geschickt bekommen und NICHT teilnehmen können, bitten wir Sie, uns kurzfristig bis Morgen, 08.06. 13:00 Uhr zu informieren, damit wir die Tickets weiter vergeben können. Bitte schauen Sie daher regelmäßig in Ihre Mails und auch SPAM-Ordner.

Gleichzeitig setzen wir alles daran, dass wir bei den letzten beiden Heimspielen gegen den THW Kiel und im Saisonfinale gegen Göppingen die Anzahl an zugelassenen Zuschauern erhöhen können und bestmöglich, dass jede(r) diese Saison noch mindestens einmal dabei sein kann. Jene Entscheidung obliegt den politischen Entscheidungsträgern und werden wir alsbald berichten. Außerdem ist es gemäß Verordnung aktuell auch so, dass Genesene und Geimpfte in die zugelassene Anzahl rein fallen und wir demnach hier keine Ausnahme machen können.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis udn freuen uns, Sie alle ganz bald wiederzusehen!

Liebe Grüße und einen guten Start in die Woche

Ihre Lisa Hessler + TEAM

Quelle Eulen Ludwigshafen, Fan Information