Frankenthal – Fahrbahnvollsperrung in der Falterstraße

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. wegen Arbeiten an einem Mobilfunkmast mittels Hubarbeitsbühne und LKW-Kran in der Falterstraße 29, Eckgebäude zur Eppsteiner Straße, ist von Montag, 14. Juni, bis Mittwoch, 30. Juni, die Vollsperrung der Fahrbahn in diesem Bereich erforderlich. In diesem Zeitraum ist die Zufahrt zum Bahnhof und Tennisclub Flomersheim nur über die Freinsheimer Straße möglich. Fußgänger können das Baufeld auch über die Eppsteiner Straße passieren.

