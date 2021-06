Bammental – alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet – Dank Zeugenhinweis schnelle Ermittlung des Flüchtenden

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein aufmerksamer Passant verständigte am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr die Polizei, nachdem ein Mercedes-Fahrer an einem in der Hauptstraße geparkten PKW vorbeifuhr und hierbei den Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigte. Ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen sei der Unbekannte schließlich in Richtung Ortsmitte weitergefahren. Der Zeuge konnte das Kennzeichen des schwarzen Mercedes ablesen, sodass die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd sofort die Fahndung nach dem Unfallverursacher einleiteten. Rund 20 Minuten stellten die Polizisten den sichtlich beschädigten Mercedes auf der Gegenfahrbahn, Höhe Einmündung Heidelberger Straße, fest. Die Polizisten wiesen den Fahrer sofort an anzuhalten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass dieser alkoholisiert war.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der 42-Jährige musste die Beamten schließlich mit auf das Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des Mannes wurden einbehalten. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durfte der 42-Jährige seinen Heimweg zu Fuß antreten. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Weitere Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer , die am besagten Abend unterwegs waren und möglicherweise durch den Mercedes-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Tel.: 06223 92540 zu melden.