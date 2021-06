Heidelberg – Literaturtage: 100 Sitzplätze vor Ort und Übertragung per Livestream

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 07.06., 18:00 Uhr bis zum 08.06.2021, 06:20 Uhr brachen Unbekannte in das Carl-Bosch-Gymnasium und in Büroräume eines benachbarten Vereins in der Berliner Straße ein. Am 08.06.2021, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, wurde erneut in das Carl-Bosch-Gymnasium eingebrochen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurden aus der Schule ein Laptop und ... Mehr lesen »