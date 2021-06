Heidelberg – „Kugel bringt Fantasie ins Rollen!“ Zeichen- und Malworkshop im Haus der Jugend startet am 17. Juni

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Kunstwerkstatt des Hauses der Jugend dreht sich ab 17. Juni in einem neuen Workshop alles um die Kugel und den Kegel, schöne Farbklänge in der Malerei, realistisches und fantasievolles Zeichnen. Das Angebot wird angeleitet durch die Illustratorin und Kunstpädagogin Anna Donska und richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren. Grundlagen des Zeichnens und Malens werden aufgefrischt und die Fantasie ins Rollen gebracht. Das Angebot findet in der Regel donnerstags von 17.45 bis 19.45 Uhr in der Rohrbacher Straße 104 statt. Start ist am Donnerstag, 17. Juni 2021, Folgetermine sind Mittwoch, 23. Juni, und danach die Donnerstage 1., 8., 15. und 22. Juli. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt das Haus der Jugend per E-Mail an hausderjugend@heidelberg.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06221 5831950 entgegen.

