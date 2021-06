Heidelberg – Kleiner Pieks für große Ferien: Ärmel hoch am F+U Bildungscampus: Corona-Schutzimpfungen für Mitarbeiter*innen und Familienangehörige – Immunisierung vor den Sommerferien

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für mehr Sicherheit im Bildungsbereich und zur Unterstützung der bundesweiten Impfkampagne „Zusammen gegen Corona“ bietet der Heidelberger Bildungsanbieter F+U Corona-Schutzimpfungen für die eigenen Beschäftigten und deren Angehörige an. Über 300 Personen – darunter auch Eltern der Schüler*innen der HPC Schulen der F+U – erhalten im Juni und Juli ihre Erst- und Zweitimpfung direkt am F+U Bildungscampus in Heidelberg – unter ärztlicher Leitung und in Zusammenarbeit mit dem Team der Praxis hno am Neckar Dres. Horn & Choudhry. Die Impfpriorisierung fällt weg – die Wartelisten bei den Impfterminen bleiben. Daher organisiert der Heidelberger Bildungsanbieter F+U am 10. und 12. Juni 2021 zentrale Impftage für seine Mitarbeiter*innen, deren Angehörige sowie für die Familien ihrer Schüler*innen direkt am eigenen Campus. Die Nachfrage ist groß, so dass das gemeinsame Team aus ärztlichen Mitarbeiter*innen der Praxis hno am Neckar Dres. Horn & Choudhry sowie der F+U Schulen | Hochschulen | Akademien rund 300 Personen in nur zwei Tagen die Corona-Schutzimpfung ermöglichen. Ende Juli erhalten die Geimpften dann ihre zweite Spritze, um einen vollständigen Schutz vor den Sommerferien zu schaffen.

Am F+U-Bildungscampus Heidelberg werden dafür Impfzimmer und Ruhebereich eingerichtet; die Organisation, Logistik und Durchführung der Impfungen erfolgt analog zu den bekannten Abläufen der Corona-Impfzentren.

„Als Bildungsanbieter und Schulträger hat die Gesundheit unserer Mitarbeiter*innen, Lehrkräfte, Schüler*innen und deren Familien höchste Priorität für die F+U. Daher freuen wir uns, dass sich Dr. med. Andreas Horn und Dr. med. Arash Choudhry mit Ihrem Team von der hno praxis am Neckar bereit erklärt haben, uns bei einem schnelle Impfangebot zu unterstützen. So können wir die Immunisierung gegen das Coronavirus in Baden-Württemberg mit vorantreiben – und vor allem der wichtigen Personengruppe der Eltern ein Impfangebot machen“, erklärt F+U-Geschäftsführer Oliver Sauer.

Das Team der kooperierenden Praxis hno am Neckar bringt sich hier gerne ein: „Wir freuen uns, dass es in Kooperation mit der F+U gelingt, ein breites Impfangebot zu realisieren, um dem wichtigen Bereich der Bildung wieder die Möglichkeit eines gesicherten Präsenzunterrichtes zu geben. Schwierige Zeiten erfordern unkonventionelle Aktionen! Mit einer eigenen Corona-Schwerpunktpraxis, erweiterten Testmöglichkeiten und nicht zuletzt einer frühzeitigen und breiten Beteiligung an der Impfkampagne, leistet die hno Praxis am Neckar ihren Beitrag zur Rückkehr in ein normales Leben für Alle“, so Dr. med. Andreas Horn.

Für mehr Sicherheit an ihren Schulen hat die F+U bereits seit Beginn der Corona-Pandemie weitreichende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus ergriffen, u.a. mit der Einrichtung einer eigenen mobilen Corona-Teststation, der automatischen Messung der Körpertemperatur beim Zugang zum Heidelberger F+U Bildungscampus, Luftfiltern in den Klassenzimmern und der Eindämmung der Ausbreitung von Keimen mittels UV-Lampen.

Über die F+U

Die F+U Unternehmensgruppe ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung mit Sitz in Heidelberg. Das Portfolio des Familienunternehmens reicht von allgemeinbildenden Schulen (HPC Schulen) über staatlich genehmigte/anerkannte Fachschulen und Berufsfachschulen (F+U Fachschulzentrum), internationale Berufsakademien (iba und ISBA) und die Academy of Languages bis hin zu Beruflichen Fort- und Weiterbildungszentren sowie Qualifizierungsmaßnahmen und Umschulungen.

Darüber hinaus ist die F+U an 22 Standorten in Deutschland sowie international in China, Vietnam, Tunesien, Spanien, Kroatien und Österreich vertreten. Es besteht ein umfangreiches Netz von Kooperationen und Partnerschaften mit Schulen, Hochschulen und Universitäten auf der ganzen Welt.