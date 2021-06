Heidelberg – 13 neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge! Stadtwerke Heidelberg bauen Ladeinfrastruktur 2021 weiter aus

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Jahr 2021 haben die Stadtwerke Heidelberg mit der Stadt Heidelberg, der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH) und weiteren Partnern in Heidelberg und der Region bereits 13 neue Ladestationen realisiert. Weitere sind in Vorbereitung. Die neuen Ladestationen Heidelberg sind in den Statteilen Bergheim,Weststadt, Südstadt, Neuenheim, Handschuhsheim, Kirchheim und

Wieblingen im Jahr 2021 schon neue Ladestationen hinzugekommen,

außerdem in Eppelheim.

Hier die einzelnen Standorte:

Bergheim

› Vangerowstraße 4 (2 Ladestationen, zusammen mit der Stadt

Heidelberg)

› Belfordstraße 3 (2 Ladestationen, zusammen mit der Stadt

Heidelberg)

Weststadt/Südstadt

› Steigerweg 25 (1 Ladestation, zusammen mit der Stadt Heidelberg)

› Slevogtstraße 4 (1 Ladestation, zusammen mit der Stadt

Heidelberg)

Neuenheim/ Handschuhsheim

› Zeppelinstr. 11-33 (1 Ladestation, zusammen mit Krankenhaus

Salem und Evangelische Stadtmission)

› Fritz-Frey-Str. 10 (2 Ladestationen, zusammen mit der Stadt

Heidelberg)

Wieblingen

› Pfälzerstraße 19 (1 Ladestation, zusammen mit der GGH)

Kirchheim

› Breslauerstraße 26 (1 Ladestation, zusammen mit der GGH)

Eppelheim

› Marktplatz (1 Ladestation; zusammen mit der Stadt Eppelheim)

› Lothar-Wiegand-Ring 58-60 (1 Ladestation, zusammen mit der Stadt

Heidelberg)

Mit den neuen Ladestationen steigt die Anzahl der Ladepunkte insgesamt 88

öffentliche und halböffentliche Ladepunkte an 35 Standorten. Insgesamt sind

für das laufende Jahr 20 weitere Stationen geplant, 16 zusammen mit der

Stadt Heidelberg, 4 zusammen mit der GGH.

Ausbau auf Basis von Bedarfserhebung

Seit mehreren Jahren bauen die Stadtwerke Heidelberg zusammen mit der

Stadt Heidelberg und weiteren Partnern Ladesäulen im Stadtgebiet und der

Region aus. Die Basis für den Ausbau in Heidelberg ist eine

Bedarfserhebung in allen Stadtteilen. „Der Ausbau der Elektromobilität ist

ein wichtiger Baustein und Teil unserer Energiekonzeption 2020/2030. Eine

funktionierende Ladeinfrastruktur ist Voraussetzung für die Energiewende

auch im Verkehrssektor. So schaffen wir einen Beitrag zur nachhaltigen

Entwicklung unserer Region“, sagt Michael Teigeler, Geschäftsführer

Stadtwerke Heidelberg Energie. Amélie Wippern, Leiterin des Bereichs

Elektromobilität, ergänzt: „Bei der Standortwahl achten wir darauf, dass

möglichst viele Bürgerinnen und Bürger von den E-Ladestationen profitieren

können und eine bedarfsgerechte Verteilung über das Stadtgebiet erfolgt.“

Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur kooperieren die Stadtwerke Heidelberg

mit zahlreichen Partnern. Da der verfügbare, geeignete öffentliche Raum

begrenzt ist, suchen sie verstärkt passende Standorte im halböffentlichen

Raum. Das sind Standorte auf Geländen von Dritten, die zugleich für die

Öffentlichkeit zugänglich sind. Dazu gehören beispielsweise Parkhäuser,

Parkräume von Supermärkten, Flächen von Wohnbauunternehmen oder

ähnliches. Einer der Partner ist daher die Gesellschaft für Grund- und

Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH), mit der die Stadtwerke Heidelberg

bereits 5 Ladestationen realisiert hat.

Komfortabel laden – Produkte und Services für Elektromobilität

An allen Ladestationen der Stadtwerke Heidelberg können Besitzer ihre

Elektrofahrzeuge mit der Stadtwerke-Heidelberg-App »für dich« laden. Über

die App kann man die nächste Lademöglichkeit in der Region finden,

Ladevorgänge starten und bezahlen. Sie steht kostenfrei im Appstore und

Google Play zum Download zur Verfügung.

Um den Zugang zu Ladesäulen zu vereinfachen, haben die Stadtwerke

Heidelberg hinaus mit der MVV aus Mannheim und der TWL aus

Ludwigshafen das Ladenetzwerk TENK gegründet. Über das TENKNetzwerk

stehen Privat- und Gewerbekunden derzeit über 180 Ladepunkte

in der Rhein-Neckar-Region zur Verfügung. Auch hier ist ein Ausbau

geplant. Darüber hinaus sind die Stadtwerke Heidelberg an die Roaming-

Plattform Hubject angebunden, mit der sie ihre Ladestationen auch für

Kunden von weiteren Anbietern öffnet.

Eine Übersicht gibt es hier: https://www.swhd.de/elektro_ladesaeulen

Nur mit Ökostrom ist Elektromobilität klimaschonend

An allen Ladesäulen der Stadtwerke Heidelberg erhalten die Kunden

Ökostrom mit dem hochwertigen ok-Power-Label. Das Besondere daran:

Der Strom kommt aus Anlagen, durch die der Ökostromanteil auf dem Markt

weiter steigt, etwa, da sie erneuert oder neu gebaut wurden. So wird

sichergestellt, dass nicht einfach vorhandener Ökostrom aus dem

bundesdeutschen Strommix unter dem Label „Ökostrom“ verkauft wird,

sondern dass der Kauf Impulse zum Ausbau von Erneuerbaren-Energien-

Anlagen in den Markt gibt. Diesen Ökostrom erhalten alle E-Mobil-Fahrer,

die an den Säulen tanken – unabhängig davon, bei wem sie Ladekunde

sind.