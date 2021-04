Mutterstadt – Nina Schroth vom AC Mutterstadt holt die Silbermedaille in Moskau

Moskau/Mutterstadt. Die 29-jährige Nina Schroth vom AC Mutterstadt hat bei den Gewichtheber-Europameisterschaften in Moskau/Russland die erste Medaille für die deutschen Frauen gewonnen. Nina Schroth, die am 16. August 1991 geboren wurde, sicherte sich in der Gewichtsklasse bis 81 kg mit 100 kg die Silbermedaille im Reißen. Im Stoßen reichten Nina Schroth, die im Jahr 2013 U23-Europameisterin war, 118 kg zu Platz sieben, im olympischen Zweikampf belegte sie mit 218 kg den fünften Platz. Die Goldmedaille in der kombinierten Wertung sowie im Reißen gewann Alina Maruschtschak aus der Ukraine mit 109 und 127 kg, den Titel im Stoßen holte sich die Französin Gaelle Nayo-Ketchanke mit 131 kg. Weitere Medaillen gab es in der Klasse bis 64 kg der Damen zu feiern. Die für Großbritannien startende Bundesligaheberin Sarah Davies vom AC Mutterstadt zeigte mit sechs gültigen Versuchen (101kg/129kg) einen perfekten Wettkampf und gewann jeweils die Silbermedaille im Reißen, Stoßen und Zweikampf.



Bei den Herren gewann der für den AC Mutterstadt in der Bundesliga startende Italiener Antonino Pizzolato mit einer überragenden Leistung von 164 kg im Reißen und 206 kg im Stoßen den Europameistertitel in der Klasse bis 81 kg. Die Gewichtheber-Weltmeisterschaft findet im November in Peru statt. Weitere Informationen über den AC Mutterstadt gibt es unter www.ac-mutterstadt.de.

Text Michael Sonnick und BVDG