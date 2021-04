Ludwigshafen – EDEKA Markt in Maudach soll schnellstmöglich wieder öffnen

Wie bereits berichtet, hat der EDEKA Markt in Maudach vorsorglich geschlossen. Auf Nachfrage von MRN-News hat uns EDEKA Südwest folgendes mitgeteilt:

Wir können bestätigen, dass es bei Edeka Krech in Ludwigshafen-Maudach mehrere Virusnachweise gegeben hat. Zum Schutz der Kunden und Mitarbeitenden haben wir vorsorglich entschieden, den Markt vorübergehend zu schließen, um weitere Maßnahmen (u.a. weitere Tests bei Mitarbeitenden) umzusetzen. Mit den örtlichen Behörden stehen wir in engem Austausch.

Der Markt wird baldmöglichst wieder öffnen. Wir bitten die Kunden um Verständnis und verweisen sie in der Zwischenzeit auf die Einkaufsmöglichkeiten in den umliegenden Märkte unseres Verbunds (z.B. Edeka Scholz in Ludwigshafen-Gartenstadt, Edeka Schneider in Hochdorf-Assenheim).

Wir versichern Ihnen, dass Hygiene und Arbeitsschutz bei uns oberste Priorität haben und auch wir seit dem Auftreten des neuartigen Coronavirus im Frühjahr letzten Jahres entsprechende Maßnahmen ergriffen haben. Diese haben wir permanent den aktuellen Entwicklungen angepasst und konsequent umgesetzt.