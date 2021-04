Heidelberg – Frauen raus aus der Corona-Krise! Psychologische Tipps und mentale Strategien/Web-Talk

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Festakt zur Eröffnung des großen Lutherjubiläums am 16. April 2021 mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird stattfinden – in digitalem Format. Das hat die Stadt in enger Abstimmung mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und dem Bundespräsidialamt entschieden. INSERAT congressforum.de Folgendes steht nun fest: ... Mehr lesen »