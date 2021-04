Frankenthal – Frankenthal eröffnet zweites Schnelltestzentrum in der Innenstadt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

ASB testet mittwochs, freitags, samstags

Frankenthal eröffnet am Mittwoch, 14. April, zweites Schnelltestzentrum in der Innenstadt. Mit dem Angebot im City Center (auf der Fläche ehemals NewYorker) erweitert die Stadt Frankenthal die Corona-Schnelltest-Möglichkeit für ihre Bürger. Im Schnelltestzentrum City Center kann man sich dann mittwochs,freitags, samstags durch den ASB Ortsverband Frankenthal mit dem Kreisverband Ludwigshafen testen lassen.

Das Schnelltestzentrum City Center ist mittwochs 11 – 14 Uhr, freitags 8 – 14 Uhr und

samstags 8 – 13 Uhr geöffnet.

Schnelltestzentrum Festplatz

Zusätzlich betreiben ehrenamtliche Mitglieder der DLRG Ortgsgruppe Frankenthal das Testzentrum auf dem Festplatz montags und mittwochs jeweils von 16 bis 19 Uhr.

Zusammen mit der Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Bergstraße-Pfalz, dienstags und donnerstags ab sofort von 10 bis 18 Uhr. Annahmeschluss ist um 17 Uhr.

Keine Anmeldung erforderlich

Im Schnelltestzentrum können sich alle Interessierten einmal pro Woche anlass- und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, unabängig vom Wohnort. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Unter www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum kann man vorab die Einverständniserklärung herunterladen, ausfüllen und mitbringen. Das Formular ist einheitlich und ist für alle Schnelltestzentren und Hilfsorganisationen zulässig.

Die Einwilligungserklärung kann auch vor Ort ausgefüllt werden. Der Abstrich erfolgt im vorderen Nasenbereich. Wer negativ getestet wird, erhält eine Bescheinigung, mit der dann zum Beispiel auch die Frankenthaler Altenheime besucht werden können. Fällt das Testergebnis positiv aus, muss ein PCR-Test in einem Testzentrum oder beim jeweiligen Hausarzt gemacht werden.

Weitere Schnelltestmöglichkeiten in Frankenthal

Neben dem Schnelltestzentrum gibt es in Frankenthal zehn weitere Stationen, bei denen kostenlos Antigen-Schnelltests angeboten werden – unter anderem Arztpraxen und Apotheken. Ein Link zur Übersicht auf der Website des Landes findet sich ebenfalls auf www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum.

AUF EINEN BLICK

Adresse:

Schnelltestzentrum City Center Frankenthal

(im ehemaligen New Yorker)

Mittwoch 11 bis 14 Uhr

Freitag 8 bis 14 Uhr

Samstag 8 bis 13 Uhr

Arbeiter-Samariter-Bund:

ASB Ortsverband Frankenthal mit dem Kreisverband Ludwigshafen

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Parkhaus: City Center

Schnelltestzentrum Festplatz Frankenthal

Festplatz in der Benderstraße (Zufahrt über Meergartenweg)

Parkplätze stehen auf dem Festplatz in ausreichender Zahl zur Verfügung

Öffnungszeiten (ab 23. März):

Montag 16 bis 19 Uhr

Dienstag 10 bis 18 Uhr (Annahmeschluss 17 Uhr)

Mittwoch 16 bis 19 Uhr

Donnerstag 10 bis 18 Uhr (Annahmeschluss 17 Uhr)

Montag, Mittwoch: DLRG Ortsgruppe Frankenthal

Dienstag, Donnerstag: Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Bergstraße-Pfalz

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich

Alle Informationen auch auf www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum