Südliche Weinstraße/Landau – Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen (ILA) ruft auf, bis zum 22.04.2021 an einer Umfrage des Verbands Region Rhein-Neckar zu Nachhaltigkeitsindikatoren in unserer Region teilzunehmen. Nachhaltigkeit ist in aller Munde und so wird die Region Rhein-Neckar momentan von der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) mit Fokus auf den ... Mehr lesen »