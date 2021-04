Ludwigshafen – Sammler*innen für Straßensammlung des Müttergenesungswerks gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Müttergenesungswerk ruft unter dem Motto “#gemeinsamstark” zur Muttertagssammlung auf. Die Sammlung ist für dieses Jahr in Rheinland-Pfalz für 2. bis 11. Mai terminiert. Wer die bundesweite Sammlung als ehrenamtliche*r Sammler*in oder durch Spenden unterstützen will, kann sich an die Stadtverwaltung Ludwigshafen, Janis Steffan, Telefon 0621 504-3603 (vormittags), E-Mail an janis.steffan@ludwigshafen.de, wenden. Das Müttergenesungswerk wurde 1950 als gemeinnützige Stiftung und Spendenorganisation gegründet. Das Ziel ist die Gesunderhaltung von Müttern und Vätern sowie pflegenden Angehörigen. Hierfür setzt sich die Organisation für Kurmaßnahmen von Müttern und Vätern ein.

