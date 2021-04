Lampertheim: Acht Fahrzeuge aufgebrochen/Kriminelle haben es auf Navis, Lenkräder und Airbags abgesehen

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in der Nacht zum

Donnerstag (08.04.) bislang acht Fahrzeuge der Marke Mercedes aufgebrochen. Die Autos waren im Europaring, in der Maldegemstraße, der Ersten Neugasse und im Sandtorfer Weg geparkt. In allen Fällen verschafften sich die Täter durch zuvor zerstörte Scheiben Zugang in die Innenräume der Fahrzeuge. Erbeutet haben die Unbekannten hierbei Navigationssysteme, Lenkräder und Airbags sowie zwei hochwertige Sonnenbrillen. In einem Fall gingen die Kriminellen leer aus.

Der hierbei entstande Schaden dürfte insgesamt bei mehreren zehntausend Euro liegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.