Hockenheim – Eichendorffplatz 1 wegen Bauarbeiten gesperrt

Sperrung für den Verkehr wegen Bauarbeiten bis voraussichtlich Mitte Mai

Hockenheim. (pd). Der Eichendorffplatz in Höhe der Hausnummer 1 und deren rechte Hausseite in der Lessingstraße in Hockenheim sind wegen Bauarbeiten von Montag, 12. April 2021, bis voraussichtlich Mitte Mai für den Verkehr gesperrt, teilt die Stadt Hockenheim mit.

Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über den Eichendorffplatz, die Herderstraße, die Arndtstraße und die Lessingstraße sowie umgekehrt umgeleitet. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen.

