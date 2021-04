Neckarbischofsheim – Schüsse im Feld – Umstände unklar – Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am frühen Karfreitagabend, gegen 18.45 Uhr, gingen zwei Personen im Feldgebiet zwischen Sportplatz und dem Ortsteil Helmhof, der Krebsbach entlang spazieren, als sie mehrere Schüsse hörten. In einiger Enternung erkannten sie zwei Männer, die an einem silbernen Auto standen und von denen möglicherweise die schüsse abgefeuert wurden.

Nachdem sich die beiden Spaziergänger im angrenzenden Wald in Sicherheit gebracht hatten, informierten sie die Polizei und warteten auf deren Eintreffen. Währenddessen hörten sie weitere Schüsse und sahen das silberen Fahrzeug plötzlich davonfahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Ergebnis. Auch eine Absuche des Feldweges und des angrenzenden Feldgebiets nach Projektilen war nicht erfolgreich.

Die Umstände des Vorfalls sind noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall sowie zu dem silbernen Fahrzeug und/oder den Insassen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.