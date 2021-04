Mannheim – VfR sucht Freiwilligendienstler ab dem 01.09.2021! Bewerbung bis zum 31.05.2021 möglich

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Vfr) – Der VfR sucht ab dem 01.09.2021 personellen Zuwachs für seine Freiwilligendienstabteilung (FWD). Auf die kommenden FSJler und Bufdis wartet ein junges, ambitioniertes Team, das Projekte zum Wohle von Kindern und Jugendlichen vorantreiben wird. “Das Ziel der Freiwilligendienste ist es, den Verein bei der Jugendarbeit zu unterstützen und an zahlreichen Schulen und Kindergärten zu repräsentieren,” so Tim Kreß, Leiter der Freiwilligendienstabteilung. Weiter führt er an: “Letztes Jahr war ich selbst noch als Freiwilliger beim VfR Mannheim tätig. Mein Ziel war es, mich in diesem Jahr zu entwickeln und eine Orientierung im Hinblick auf meine berufliche Zukunft zu gewinnen. Als Ehemaliger kann ich mich vollends in die Situation der Freiwilligen hineinversetzen und sie beim Erreichen solcher Ziele unterstützen und beraten.”

Der VfR Mannheim steht wie kein zweiter Verein für gesellschaftliche Diversität. Daher sind auch Frauen recht herzlich eingeladen, einen Freiwilligendienst bei den Rasenspielern zu absolvieren und sich persönlich von der Abwegigkeit kursierender Klischees rund um den Fußballsport zu überzeugen.

Wenn Du gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest, teamfähig bist und im Rahmen Deiner Tätigkeit auch Verantwortung übernehmen möchtest, bist Du bei der FWD-Abteilung des VfR Mannheim richtig aufgehoben.

Weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage: https://www.vfr-mannheim.de/

Interesse? Dann kannst Du dich bis zum 31.05.2021 mit Anschreiben und Lebenslauf an tim.kress@vfr-mannheim.de bewerben.