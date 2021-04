Mannheim – Erstmeldung: Schwerer Unfall #B38 – Rettungshubschrauber im Einsatz – #Verkehrsbehinderungen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERAT congressforum.de Fünf Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren müssen sich nun wegen des Missbrauchs von Notrufen und dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten. Am Mittwoch (07.04.2021) gegen 3.10 Uhr wählte ein Jugendlicher den Notruf und beleidigte den Polizeibeamten am anderen Ende. Die Polizei ermittelte schnell eine Örtlichkeit ... Mehr lesen »