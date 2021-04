Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Moskau – Der Gewichtheber Max Lang vom AC Mutterstadt hat bei den Europameisterschaften am Dienstag in Moskau/Russland im Stoßen die zweite Goldmedaille für die deutsche Mannschaft gewonnen. Max Lang, der am 6. Dezember 1992 in Calw geboren wurde, sicherte sich im 73-Kilo-Limit den EM-Titel in dieser Teildisziplin mit einer Leistung von ... Mehr lesen »