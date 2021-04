Hockenheim – Bauarbeiten: Wasserleitung getroffen

Hockenheim. (pd). Kurzmeldung. Nach dem in der Folge von Bauarbeiten in Hockenheim in der Oberen Hauptstraße bei Bauarbeiten eine Wasserleitung getroffen wurde, mussten die Stadtwerke Hockenheim, bereits am Dienstag, 6. April 2021 im Bereich zwischen der Kreuzung Rathausstraße und Walldorfer Straße sowie Unterer Mühlstraße und Am Bachrain das Wasser abstellen.

Der Schaden konnte noch an demselben Tag behoben werden und die Wasserversorgung wieder sichergestellt werden, teil die Stadt mit.

Quelle: Hockenheim