Frankenthal – Sinkende Inzidenz: Frankenthal öffnet ab Mittwoch

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Vor dem Hintergrund sinkender Inzidenzwerte erlässt die Stadtverwaltung Frankenthal eine neue Allgemeinverfügung. Frankenthal lag am Dienstag (6. April) acht Tage in Folge unter einem 7-Tage-Inzidenzwert von 100 und kann damit laut aktueller Landesverordnung, Öffnungsschritte ermöglichen.

Die Öffnungen betreffen die Kontaktbeschränkungen sowie Handel, Dienstleistungen, Sport, Freizeit, Kultur. Die nächtliche Ausgangsbeschränkung besteht nicht mehr, dadurch können und dürfen Tankstellen und Geschäfte wieder länger öffnen. Die Maskenpflicht in der Innenstadt gilt weiterhin. Die Schulen kehren ab Klasse fünf und ab Montag (12. April) in den Wechselunterricht zurück.

Die Öffnungen setzen sich aus Regelungen der gültigen Landesverordnung (18. LV) und der neuen Allgemeinverfügung zusammen. Zusammengefasst sind es folgende Lockerungen:

Kontaktbeschränkungen gelockert

In der Öffentlichkeit dürfen sich nun zwei Hausstände, höchstens fünf Personen treffen. Dies wird auch als Empfehlung für den privaten Bereich ausgesprochen. Bisher durfte nur ein Hausstand eine weitere Person treffen.

Es gilt die Landesverordnung.

Mehr Personen für Terminshopping im Handel erlaubt

Das Terminshopping wird ausgeweitet: Zeitgleich dürfen mehrere Termine stattfinden. Die Anzahl der Termine errechnet sich aus der Quadratmetergröße des Geschäftes. Pro 40 Quadratmeter darf eine Person einen Termin buchen: Ein 80 Quadratmeter großes Geschäft dürfte demnach gleichzeitig zwei Personen je einen Termin geben.

Diese Vorgaben gelten auch für die Bücherei, die aber diese Woche zunächst noch geschlossen bleibt: der kontaktlose Abholservice („click & collect“-System) funktioniert gut.

Sport

Einzelsport im Freien ist mit fünf Personen, aus maximal zwei Hausständen erlaubt. Bisher war dies nur alleine oder maximal mit zwei Personen erlaubt.

Neben den Regelungen in der Allgemeinverfügung gilt auch die Landesverordnung.

Gruppensport für Kinder bis einschließlich 14 Jahre

Kontaktfreies Training ist für Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Gruppen von bis zu 20 Mitgliedern (plus Trainer) im Freien erlaubt. Das Abstandsgebot ist einzuhalten.

Gastronomie

Gastronomische Einrichtungen dürfen ihren Außenbereich unter Auflagen öffnen. Die Kunden müssen vorab reservieren und einen negativen Corona-Schnelltest vorzeigen. Dafür kann man u.a. das Testzentrum am Festplatz aufsuchen.

Es gilt die Landesverordnung.

Körpernahe Dienstleistungen

Kosmetikstudios und andere körpernahe Dienstleistungen dürfen unter Einhaltung der Maskenpflicht etc. öffnen.

Es gilt die Landesverordnung.

Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit ist unter anderem Beachtung der Hygienekonzepte erlaubt. Näheres geht aus der Landesverordnung hervor.

Details zu den Kinder- und Jugendtreffs folgen.

Kultur

Museen und Ausstellungen dürfen mit Vorausbuchungspflicht, Maskenpflicht und Personenzahlbegrenzung öffnen. Für das Kunsthaus wird näheres noch bekannt gegeben.

Außerschulicher Musikunterricht und Kunstunterricht darf im Personenverhältnis 1:1, also in Zweiergruppen, wieder stattfinden – in Räumen sowie draußen.

Maskenpflicht

Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt weiterhin in der Innenstadt: in der gesamten Fußgängerzone sowie in der August-Bebel-Straße, Bahnhofstraße, Speyerer Straße bis zum Speyerer Tor und Wormser Straße bis zum Wormser Tor. Neu aufgenommen wurde eine Ausnahme von der Maskenpflicht: Auf Sitzgelegenheiten und unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m darf der Mund-Nasen-Schutz zum Essen und Trinken kurzzeitig abgenommen werden. Rauchen ist weiterhin nur außerhalb des Innenstadtbereichs erlaubt.

Gültigkeit

Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst bis 12. April.

WEITERE INFORMATIONEN

Informationen im Internet

Aktuelle Informationen zur Einstufung, den Fallzahlen und Maßnahmen sind auf www.corona-frankenthal.de zu finden. Unter https://corona-frankenthal.de/informieren ist auch die Liste der niedergelassenen Frankenthaler Ärzte zu finden, bei denen mach sich auf das Coronavirus testen lassen kann.

Die Landesregierung informiert über den Warn- und Aktionsplan und aktuelle Fallzahlen in Rheinland-Pfalz unter https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-warn-und-aktionsplan-rlp

Wichtige Telefon-Nummern:

24-h-Hotline des Landes bei Verdacht einer Infektion:

0800 99 00 400

Patientenservice bei medizinischen Fragen:

116 117

Corona-Info-Hotline für Rheinland-Pfalz:

0800 575 81 00

Corona-Krisentelefon Frankenthal bei psychischen Krisen:

06233 3167 17 (Mo.-Fr. 8 bis 17 Uhr)

Corona-Schnelltestzentrum Frankenthal

Festplatz Benderstraße (Zufahrt über Meergartenweg)

Öffnungszeiten:

Montag 16 bis 19 Uhr

Dienstag 10 bis 18 Uhr

Mittwoch 16 bis 19 Uhr

Donnerstag 10 bis 18 Uhr

Keine Voranmeldung erforderlich.