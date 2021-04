Altrip – Das ADAC Sandbahnrennen in Altrip an Fronleichnam am 3. Juni fällt aus

Altrip/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden hat der Vorstand des MSC Altrip e.V. einstimmig beschlossen, das diesjährige Internationale Altriper ADAC Sandbahnrennen an Fronleichnam am 3. Juni 2021 aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie abzusagen. Bereits im Vorjahr 2020 fand das Sandbahnrennen wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

Wir konnten aufgrund der Kontaktbeschränkungen keine Arbeitseinsätze durchführen, um unser Gelände für das Rennen vorzubereiten und nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden ist unser Rennen in der gewohnten Form auch dieses Jahr nicht genehmigungsfähig.

Wir möchten die Gesundheit unserer Clubmitglieder, Familien, Fans, Fahrer und Helfer schützen und hoffen auf euer Verständnis für diese Entscheidung.



Wir hoffen, dass im nächsten Jahr an Fronleichnam 16. Juni 2022 in Altrip endlich wieder die Motoren dröhnen.

An alle Clubmitglieder, Familien, Fans und unsere Helfer richten wir die Bitte: BLEIBT GESUND !



Weitere Informationen über das Altriper Sandbahnrennen und den MSC Altrip gibt es auf der Internetseite unter www.msc-altrip.com.

Wie schon im Vorjahr musste auch die Motorsportvereinigung Herxheim (MSVH) ihr traditionelles Sandbahnrennen an Christi Himmelfahrt absagen und hat den Termin in den Herbst verschoben. Der Grand Prix zur Langbahn-Weltmeisterschaft 2021 ist nicht abgesagt, sondern soll am Sonntag, den 19. September 2021 in Herxheim stattfinden.

Foto 1: Karl-Martin Gensinger (links) mit Altrip-Sieger Josef Franc aus Tschechien (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Max Dilger aus Lahr-Sulz gewann 2018 in Altrip den Goldenen Römer (Foto Michael Sonnick)

Foto 3: Die Altrip-Sieger 2018 von der Internationalen Seitenwagen-Klasse (Foto Michael Sonnick)

Text MSC Altrip und Michael Sonnick