Worms – Nach kurzer Flucht PKW gestellt

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-neckar (ots) INSERAT congressforum.de Auch am Karsamstag und Ostersonntag führte das Polizeipräsidium Mannheim die Schwerpunktkontrollen zur Überwachung der CoronaVO in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis mit rund 70 zusätzlichen Beamten an beiden Tagen fort. Besondere Aufmerksamkeit lag dabei auf den Ausflugsörtlichkeiten und bekannten Treffpunkten in der Region. Dabei waren die Neckarwiesen in Mannheim und ... Mehr lesen »