Südliche Weinstraße – Landrat Dietmar Seefeldt gratuliert zu bestandenem Abitur 2021 – Respekt für Leistung unter Pandemie-Bedingungen

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.

In einem offenen Brief hat Landrat Dietmar Seefeldt jetzt den diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten im Landkreis Südliche Weinstraße zur bestandenen Reifeprüfung gratuliert. Seefeldt hat dabei insbesondere die besonderen Lern- und Prüfungsbedingungen während der aktuellen Corona-Pandemie hervorgehoben.

Dafür, dass sich die jungen Menschen und ihre Lehrkräfte ganz neuen Formaten gestellt haben, zolle er allen Seiten Respekt.

Der Landrat ermunterte die Abiturientinnen und Abiturienten, ihre Pläne und Träume zu verfolgen, trotz der Pandemie: „Gehen Sie Ihren Weg, nehmen Sie Umwege, überwinden Sie Hürden, geraten Sie ruhig mal ins Stocken – aber: Gehen Sie voller Optimismus Ihren Weg!“

Dass sie an den Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße so manches mitbekommen haben, was ihnen ein gutes Rüstzeug sein wird, davon zeigte sich Dietmar Seefeldt überzeugt. Vielleicht kämen manche Themen erst in etlichen Jahren zum Tragen – dann hoffentlich mit guten Gedanken an die Schulzeit in SÜW.

Mit guten Wünschen schloss der Landrat seinen Brief – verbunden mit dem Aufruf,dass die Abiturientinnen und Abiturienten dem Landkreis Südliche Weinstraße verbunden bleiben mögen.

Quelle Kreisverwaltung südliche Weinstraße

