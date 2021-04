Schriesheim – Hirschberg-Leutershausen – NACHTRAG: Unfall auf der #A5 – Fahrbahn wieder frei

Hirschberg-Leutershausen/BAB 5: Verkehrsunfall auf A5 in Richtung Frankfurt; Vollsperrung ab Abfahrt Schriesheim/Ladenburg; Pressemitteilung Nr. 2

Zwei verletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der A 5 bei Hirschberg-Leutershausen. Ein 51-jähriger Mann war gegen sieben Uhr mit seinem VW Scirocco auf der rechten Fahrspur der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ladenburg und Hirschberg fuhr er aus bislang unbekannter Ursachen einem voranfahrenden 29-jährigen Mann auf dessen Opel Corsa auf. Dabei zog sich der 51-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer des Opel erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert, das er jedoch nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen konnte.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg unterstützte die Maßnahmen der Unfallaufnahme mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Frankfurt vorübergehend voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu sechs Kilometern Länge. Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen umherliegender Trümmerteile gereinigt werden. Anschließend wurde die Fahrbahn gegen 8.30 Uhr wieder freigegeben werden. Der Rückstau löste sie danach sukzessive auf.