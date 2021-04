Sandhausen – NACHTRAG: Auffahrunfall mit zwei Verletzten – Sperrung aufgehoben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) INSERAT congressforum.de Aus noch ungeklärter Ursache wurde am Montagmorgen (05.04.2021), gegen 6 Uhr, eine Mülltonne in der Schillerstraße in Brand gesetzt. Die Tonne brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. »