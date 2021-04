Sinsheim – Upcycling und Nachhaltigkeit am Donnerstag – Bullet Journaling

Sinsheim. (pd/and). Die Klima Arena Sinsheim lädt zu mehreren Veranstaltungen der Klima Area ein. Ein Highlight einer Veranstaltungs-Reihe wird eine Podiumsdiskussion mit Livestream zum Thema Wasserstoff sein. Die Veranstaltung zählt zur neuen Reihe „Arena fürs Klima“, in der aktuelle Themen der Klimadebatte aufgegriffen und diskutiert werden.

Die Veranstaltung Upcycling und Nachhaltigkeit am Donnerstag – Bullet Journaling findet am 22. April 2021 von 18 Uhr bis 19 Uhr statt.

Viele Menschen wünschen sich ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in ihrem Leben – aber dann kommt immer wieder dieser Alltag dazwischen. Die Klima Arena zeigt tolle und einfache Designs mit denen ambitionierte Klimafreunde neue Gewohnheiten, hilfreiche Listen, spannende Challenges aber auch motivierende Sprüche in einem Bullet Journal festhalten können. Ein Bullet Journal ist ein individuell gestaltetes (Notiz-)Buch, in dem alles Platz hat, was für einen wichtig ist.

Teilnehmer brauchen für die Veranstaltung

1 (leeres) Notizbuch oder ein möglicherweise bereits vorhandenes Bullet Journal

Stifte (falls vorhanden Kalligraphie-Stifte)

Bleistift und Radiergummi

Lineal

Anmeldung unter: bildung@klima-arena.de

Nach der Anmeldung erhalten interessierte Menschen einen Link von Microsoft Teams, über den eine Teilnahme an der Veranstaltung möglich sein wird. Die Teilnahme ist kostenfrei.