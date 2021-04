Sandhausen – Der SV Sandhausen gewinnt das Kellerduell gegen die Würzburger Kickers

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußball-Zweitligist SV 1916 Sandhausen hat das Heimspiel gegen die Würzburger Kickers mit 1:0 gewonnen. Den Siegtreffer im Kellerduell erzielte Kevin Behrens in der 45. Minute per Handelfmeter. Für Sandhausen war es der erste Sieg seit fünf Wochen und der siebte Saisonsieg. Der SVS bleibt aber mit nun 25 Punkten auf dem 17. Tabellenrang, der Abstand zum Relegationsplatz (P 16) von Eintracht Braunschweig beträgt nur noch einen Zähler. Die Würzburger Kickers, die am Karfreitag ihren Trainer Bernhard Trares entlassen hatten, bleiben Tabellenletzter. In Würzburg feierte Sandhausen am 6. Dezember 2020 den bisher einzigen Auswärtssieg mit 3:2 Toren.

Vor dem Heimspiel gab es beim SV Sandhausen zwei Coronafälle. Denis Linsmayer und Ivan Paurevic waren positiv getestet worden und begaben sich in häusliche Quarantäne. Die Partie fand nach intensivem Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt und der DFL statt. Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Text Michael Sonnick