Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen feierten im Kellerduell gegen den Tabellenletzten HSC 2000 Coburg am Ostersamstag einen wichtigen 22:19-Heimsieg in der Handball-Bundesliga. Die Eulen zeigten in der ersten Halbzeit eine sehr starke Abwehrleistung und den Gäste gelangen in den ersten 30 Minuten nur sechs Treffer. Mit einer fünf Tore Führung (11:6) gingen die Eulen in die ... Mehr lesen »