Grünstadt – Verkehrsunfall mit schwerverletztem Leichtkraftradfahrer

Grünstadt/Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Freitag, 02.04.2021 um 12:38 Uhr wurde die Polizei Grünstadt über einen offensichtlich gestürzten Motorradfahrer auf der B271 zwischen Grünstadt und Bockenheim/Weinstraße in Kenntnis gesetzt. Der Verunfallte, ein 16-jähriger aus Quirnheim, befuhr mit seiner 125er Yamaha die B271 aus Richtung Bockenheim kommend, stürzte ca. 75 Meter nach der Eisbachtalbrücke aus bislang nicht genau geklärter Ursache und prallte gegen die dort verlaufende Schutzplanke. Der junge Mann wurde durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Seine Verletzungen sind nach jetzigen Ermittlungen nicht lebensgefährlich. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Mögliche Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei Grünstadt.