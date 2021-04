Ludwigshafen – Kinderhaare kämmen ohne Tränen – Der ZieptNie Kamm schafft das!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Eltern kennen das – wenn es mal wieder an der Zeit ist Kindern die Haare zu kämmen dann ist das Stress und führt im schlimmsten Fall zu Tränen. Das Gründerpaar Jenny Raab und Andi Konietzko aus Ludwigshafen hat den ZieptNie Kamm entwickelt. Er wird einfach in die Haare gesteckt und sorgt dafür, dass es beim Haare kämmen nicht mehr ziept.

Die Zahnreihen des Kamms können dann mit Hilfe der Schiebefunktion bewegt und die Haare im Kamm fixiert werden. So ist es anschließend möglich die Haare zu bürsten, ohne dass es überhaupt an der Kopfhaut ziepen kann. Weder Wasser noch Chemie werden dafür benötigt.



Aktuell wird der ZieptNie Kamm per Onlineshop verkauft. Auch eine individuelle Anfertigung ist auf Anfrage möglich.

Den Kamm gibt es in verschiedenen knalligen Farben, glitzernd und auch als nachhaltige Version. Ab einem Preis von 14,90 Euro ist der ZieptNie Kamm unter zieptnie.de zu erhalten.