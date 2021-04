Landau / Mutterstadt – VIDEO NACHTRAG – Schwerer LKW Unfall auf der A65 mit Vollsperrung

Landau / Edenkoben / Mutterstadt – Metropolregion Rhein-Neckar – Gestern, am 01.04.2021, gegen 12:09., kam es zu einem LKW Unfall auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, bei dem 2 LKWs und ein PKW beteiligt waren.

Hinschlich des Unfallhergangs wurden die Kontrollgeräte der beteiligten LKW’s ausgewertet. Hierbei konnte ermittelt werden, dass der 30-jährige Sattelschlepperfahrer auf der A65 auf dem Standstreifen Rückwärts fuhr. Auf Vorhalt wurde dies durch den 30-jährigen auch eingeräumt. Er fuhr hiernach auf der A65 rückwärts, da er die Ausfahrt Edenkoben verpasste, an welcher er eigentlich abfahren wollte. Hierbei kollidierte er mit der Sattelzugmachine eines 58-jährigen der für eine Recycling Firma aus Mutterstadt unterwegs war. Das Gespann des 58-jährigen kippte um und verlor mehrere Tonnen Rindenmulch, welcher quer über die komplette Fahrbahn verstreut wurde.

An beiden LKW-Gespannen entstand Totalschaden. Die Fahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zu Folge 110.000 Euro. Gegen den 30-jähren LKW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wurde der Führerschein sichergestellt.

Die Aufräumarbeiten sind im Gange und dauern noch bis mindestens 18 Uhr an. Bis zum Ende der Aufräumarbeiten blieb die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben voll gesperrt.