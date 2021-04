Landau – Einladung zum Vortrag „Optimismus kann man lernen“

Optimismus kann man lernen: Stadt Landau lädt zum kostenlosen Online-Vortrag von Diplom-Psychologin Sandra Mihailović und Prof. Dr. Ottmar L. Braun

Landau. (pd/and) „Landau voller Optimismus“: So lautet der Name der Kampagne, die Oberbürgermeister Thomas Hirsch gemeinsam mit dem Büro für Tourismus um Bernd Wichmann und der städtischen Kulturabteilung um Sabine Haas ins Leben gerufen hat, um den Landauerinnen und Landauern im zweiten und hoffentlich letzten Jahr der Corona-Pandemie Mut zu machen. Nach der viel beachteten Kunstaktion mit dem Optimisten von Ottmar Hörl am Rathaus und dem optimistischen Konzert-Livestream aus dem Gloria-Kulturpalast, folgt am Mittwoch, 7. April, um 17 Uhr ein Online-Vortrag zum Thema „Optimismus kann man lernen“ mit Diplom-Psychologin Sandra Mihailović und Prof. Dr. Ottmar L. Braun von der Universität Koblenz-Landau.

„Ich weiß aus unzähligen Gesprächen, dass viele Bürgerinnen und Bürger derzeit wenig Freude finden, viel aushalten müssen und große Sorgen haben“, so OB Hirsch. Umso wichtiger seien in der aktuellen Zeit eine hohe psychische Widerstandskraft, Optimismus und mentale Stärke. Mit welchen Methoden man das erreicht, ist Thema des Vortrags von Mihailović und Prof. Dr. Braun.

Diplom-Psychologin Sandra Mihailović ist Trainerin, Beraterin und Coach mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Organisations- und Personalentwicklung. Sie ist ehemalige Leistungssportlerin und Judo-Trainerin.

Prof. Dr. Ottmar L. Braun hat in Psychologie promoviert und anschließend als Betriebspsychologe, Marktforscher und Berater gearbeitet. Seit 1993 ist er Mitarbeiter an der Universität in Landau am Fachbereich Psychologie.

Interessierte können sich unter https://careergames.de/cg/veranstaltungen/vortragpp für das kostenlose, etwa einstündige Zoom-Seminar anmelden.

Zum Foto: Landau voller Optimismus in darstellender Weise: In ihrem kostenlosen Online-Vortrag nähern sich Sandra Mihailović und Prof. Dr. Ottmar L. Braun dem Thema Optimismus aus wissenschaftlicher Sicht.

