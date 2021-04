Neckargemünd – Vor-Ort-Beratung im ENERGIEladen der Stadtwerke Neckargemünd wieder möglich

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der ENERGIEladen der Stadtwerke Neckargemünd im Rathaus, Bahnhofstraße 54, ist ab Mittwoch, den 7. April 2021, wieder für die Beratung vor Ort geöffnet. Der Besuch ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Geöffnet ist zu den gewohnten Zeiten von montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr.

Kunden können sich mit Terminwünschen direkt an den ENERGIEladen wenden – per E-Mail an energieladen@stadtwerke-neckargemuend.de sowie telefonisch ab Dienstag, den 6. April, unter 06223 92520. Weiterhin können rund um die Uhr die Online-Services unter www.stadtwerke-neckargemuend.de/kundenservice für An- und Ummeldungen oder die Übermittlung von Zählerständen genutzt werden.

