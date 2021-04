Ludwigshafen – Kita-Neuabau auf dem Pfalzplatz GRÜNE: Grünfläche und Freizeitmöglichkeiten erhalten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(pm Bündnis 90/DIE GRÜNEN) – Die GRÜNEN im Gemeinderat und im Bezirksbeirat Lindenhof sprechen sich für einen Kita-Neubau auf dem Pfalzplatz bei gleichzeitigem Erhalt der Frei- und Grünflächen aus. Eine Verdichtung zu Lasten der aktuell bestehenden vielfältigen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten lehnen sie ab.

Stadträtin Stefanie Heß, Fraktionsvorsitzende und familienpolitische Sprecherin der GRÜNEN Fraktion: “Die Versorgungslage im Krippen- und Kita-Bereich ist auf dem Lindenhof sehr schlecht. Die Familien sind aber darauf angewiesen und fordern den Ausbau zu Recht ein. Da es derzeit keine Möglichkeiten in Bestandsgebäuden und keine geeigneten Freiflächen gibt, hat die GRÜNE Gemeinderatsfraktion dem Bau einer Kita auf der Fläche des Pfalzplatzbunkers zugestimmt, allerdings nur unter der Bedingung dass es keinen Eingriff in die bestehenden Grünflächen gibt und – funktionierenden – bürgerschaftliche Nutzung der Freifläche auf dem Pfalzplatzbunker erhalten bleibt. Denn auch diese ist für die Menschen im Stadtteil von großer Bedeutung. Gerade auch für Kinder und Familien.”

Stadträtin Gabriele Baier, umweltpolitische Sprecherin der GRÜNEN Fraktion: “Die Grünflächen auf dem Pfalzplatz mit ihrem alten Baumbestand haben eine wichtige Biotop-Funktion in einem ansonsten dicht bebauten Gebiet. Schützenswerte Tier- und Pflanzenarten haben hier ihre Heimat. Die Größe der Grünanlage garantiert auch in diesem urbanen Bereich Rückzugsmöglichkeiten, die bei einer Reduktion wegfallen würden. Eingriffe in die Grünanlage lehnen wir deshalb konsequent ab.”

Patric Liebscher, GRÜNES Mitglied im BBR Lindenhof: “Es liegt nahe, dass der Pfalzplatz für den Lindenhof, aber auch darüber hinaus, mikroklimatische Bedeutung hat. Das muss in die Variantenprüfung einfließen. Der Lindenhof ist bereits einer der am meisten verdichteten Stadtbezirke, hier ist die Erhaltung von Freiflächen besonders wichtig! Der Platz ist einzigartig und erhaltenswert. Er bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Raum für eigene Kreativität und vielfältige Spiel- und Freizeitmöglichkeiten. Dieser Charakter des Platzes muss weitestgehend erhalten bleiben. Auf dem Lindenhof hat bereits das Glücksteinquartier zu einer Verdichtung geführt, hier kann es nicht die Lösung sein, die letzten Freiflächen zuzubauen. Der Lindenhof ist mit dem geplanten Bau einer Kita auf einer Grünfläche an der Landteilstraße schon genug belastet.”