Weinheim – Klimagerät brennt an Hauswand

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Feuerwehr löscht in der Offling ein Klimagerät. Entstehungsbrand kann von Passanten unter Kontrolle gebracht werden.

Weinheim an der Bergstraße. [RM] Kurz vor 13 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr in die Straße Am Landgraben alarmiert. Dort wurde ein brennendes Klimagerät an einer Hauswand gemeldet. Passanten hatten das Feuer bemerkt, die Feuerwehr über den Notruf 112 alarmiert und bereits erste Löschversuche unternommen. Bereits auf der Anfahrt wurde der Feuerwehr gemeldet, dass das Feuer soweit unter Kontrolle sei. Durch die erste Löschmaßnahmen konnten eine größere Ausbreitung des Brandes auf das Gebäude verhindert werden. Die Abteilung Lützelsachsen war mit zwei Löschfahrzeugen und einem Vorrauslöschfahrzeug vor Ort. Ein Trupp unter Atemschutz übernahm mit einem Rohr die Nachlöscharbeiten und konnte den Brand endgültig löschen. Da die Bewohner des Hauses nicht vor Ort waren, musste die Feuerwehr sich einen Zugang in Gebäude verschaffen, damit auch dort der betroffene Bereich kontrolliert werden konnte. Nachdem mit der Wärmebildkamera eine abschließende Brandnachschau durchgeführt wurde, konnte der Einsatz beendet und die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden.

Foto: Feuerwehr / Text: Ralf Mittelbach