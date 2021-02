Speyer – Versuchter Einbruch in Shisha-Fachhandel

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar

(ots)

Unbekannte Täter gelangte zwischen Donnerstag und Freitag in das Treppenhaus eines Gebäudekomplexes in der Landauer Straße. Dort versuchten sie, eine Hintereingangstür zu einem Shisha-Geschäft aufzuhebeln. Die Stahltür hielt jedoch dem Einwirken der Täter stand, sodass es diesen nicht gelang, in die Geschäftsräumlichkeiten einzudringen. Der an der Tür entstandene Schaden dürfte bei ca. 350EUR liegen. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Tatörtlichkeit aufgefallen sind. Hinweise können unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mitgeteilt werden.

Bild MRN News Archiv