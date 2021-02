Sandhausen – Sandhausen und Karlsruhe gewinnen in der 3. Liga

Sandhausen/Karlsruhe. Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat am Sonntag im Kellerduell gegen den 1. FC Nürnberg einen wichtigen 2:0-Heimsieg gefeiert. Nils Röseler brachte die Sandhäuser in der 43. Minute kurz vor der Halbzeitpause mit 1:0 in Führung. Das entscheidende Tor zum 2:0-Endstand gelang dann Daniel Keita-Ruel erst kurz vor Spielende (90.+1.) in der Nachspielzeit.

Der SV Sandhausen mit Trainer Michael Schiele liegt nach dem 19. Spieltag mit nun 18 Punkten auf dem 16. Tabellenrang (Relegationsplatz). Das nächste Spiel bestreitet der SV Sandhausen am Freitag, 05. Februar um 18.30 Uhr, beim FC St. Pauli. Die Hamburger liegen in der Tabelle mit 19 Zählern nur einen Punkt und einen Platz (15.) vor Sandhausen. Weitere Informationen über den SV Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Die Erfolgsserie vom Karlsruher SC geht in der 2. Liga weiter. Der KSC hat das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten VfL Bochum mit 2:1 (1:0 Halbzeit) gewonnen. Robin Bormuth brachte die Badener mit einem Kopfball in der 14. Minute in Führung. Die Bochumer konnten nach der Pause durch Anthony Losilla in der 55. Minute nach einem Abpraller ausgleichen. Den Siegtreffer für die Karlsruher erzielte Jerome Gondorf in der 84. Minute. Die Karlsruher haben aus den letzten sechs Spielen 16 Punkte geholt. Mit dem zehnten Saisonsieg und 32 Punkten hat sich der KSC in der Tabelle auf den fünften Rang verbessert. Das KSC-Team mit Trainer Christian Eichner liegt nur noch vier Zähler hinter dem Tabellendritten Holstein Kiel (36 Punkte) und kann sich Hoffnungen auf einen Aufstieg in die erste Bundesliga machen.

Das nächste Spiel bestreitet der KSC am Sonntag, den 07. Februar um 13.30 Uhr, beim SSV Jahn Regensburg, die mit 24 Punkten auf dem elften Tabellenrang liegen. Weitere Informationen über den Karlsruher SC gibt es unter www.KSC.de.

Text Michael Sonnick