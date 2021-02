Plankstadt – Einbruch in Gaststätte – Bargeld erbeutet – Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr wurde in eine Pizzeria in der Eppelheimer Straße eingebrochen. Der oder die Täter erbeuteten dabei mehrere Hundert Euro Bargeld. Gegen 8 Uhr wurde an der Haupteingangstüre eine eingeschlagene Glasscheibe entdeckt und die Polizei benachrichtigt. Wie sich herausstellte, waren mehrere Kassen geöffnet und das Bargeld mitsamt einer Geldkassette entwendet worden. Über die eingeschlagene Glastür verließ der oder die Täter wieder die Gaststätte. Die Kriminaltechniker der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahmen die Spurensicherung. Die weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum übernommen. Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

