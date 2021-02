Mannheim – Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Samstagabend gegen 18.40 Uhr befuhr ein 46-jähriger VW-Fahrer die Straße “Auf dem Sand” in Richtung Waldstraße und wollte an der Einmündung zur Galvanistraße nach links abbiegen. Hierzu setzte er den Blinker und verlangsamte seine Geschwindigkeit. Ein unmittelbar nachfolgender 17-jähriger Rollerfahrer erkannte den geplanten Abbiegevorgang aus bislang unbekannter Ursache zu spät, bremste sein Fahrzeug stark ab und kam zu Fall. Der 17-Jährige rutschte mit seinem Roller gegen den vorausfahrenden VW, wurde anschließend nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und dort von einem 50-jährigen Opel-Fahrer frontal erfasst. Der 17-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Die Unfallstelle war in beide Fahrtrichtungen für ca. zwei Stunden gesperrt.