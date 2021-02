Landau – Landrat Seefeldt unterstützt Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Jährlich findet die traditionelle Haus- und Straßensammlung für die Kriegsgräberfürsorge statt. In diesem Jahr allerdings fiel das klassische „Von Haus zu Haus“-Sammeln aufgrund der Corona-Pandemie in manchen Gemeinden komplett aus oder war nicht unbedingt so erfolgreich. Landrat Dietmar Seefeldt unterstützt deshalb den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. mit einer Spende der Sparkassenstiftung Südliche Weinstraße in Höhe von 1.000 Euro, welche er nun an Sebastian Christill, dem Beauftragten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für den Landkreis SÜW, überreichte.„Wir wollen damit die Sammelergebnisse zumindest etwas ausgleichen. Ein beachtlicher Teil der Einnahmen für die wichtige Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. ist durch die Pandemie entfallen. Doch die Aufgabe der Betreuung von über 800 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten bleibt bestehen. Deshalb unterstütze ich hier gerne“, betonte Landrat Dietmar Seefeldt.

Der Volksbund kann auch weiterhin im Rahmen einer Spende per Banküberweisung oder in die Digitale Spendendose des Volksbundes unterstützt werden. Die Digitale Spendendose ist auf der Internetseite www.volksbund.de zu finden. Auch eine Überweisung auf das Konto des Volksbundes ist unter folgender Bankverbindung möglich:

IBAN: DE23520400210322299900

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank Kassel