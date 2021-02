Germersheim – Durchfahrtsverbot überwacht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr wurde in eine Pizzeria in der Eppelheimer Straße eingebrochen. Der oder die Täter erbeuteten dabei mehrere Hundert Euro Bargeld. Gegen 8 Uhr wurde an der Haupteingangstüre eine eingeschlagene Glasscheibe entdeckt und die Polizei benachrichtigt. Wie sich herausstellte, waren mehrere Kassen geöffnet und das Bargeld mitsamt einer Geldkassette entwendet ... Mehr lesen »