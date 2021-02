Frankenthal – PKW flüchtet vor Polizeikontrolle – Zeugen gesucht

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 31.01.2021, gegen 17:30 Uhr, sollten vier PKW, welche den Heideweg aus Richtung Lambsheim kommend in Richtung Maxdorf befuhren einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Erblicken der Polizeistreife fuhr das dritte Fahrzeug aus der Reihe rückwärts um sich augenscheinlich der Kontrolle entziehen zu wollen. Bei diesem Fahrmanöver kollidierte das Fahrzeug beinahe mit einer Passantin auf dem angrenzenden Gehweg. Auf Zurufen und Zeichen der Polizeibeamte reagierte der Fahrer in dem schwarzen BMW nicht. Als die Beamten in den Streifenwagen einstiegen um schnell an das besagte Fahrzeug zu gelangen, wendete dieses und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen davon. Eine anschließend, mit mehreren Polizeistreifen, durchgeführte Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief erfolglos. Die Frau, welche beinahe von dem Auto erfasst wurde, konnte im Nachgang nicht mehr an der Örtlichkeit angetroffen werde, sodass die Personalien der geschädigten Passantin bislang nicht bekannt sind. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

