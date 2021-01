Walldorf – Wildschweine auf der A5 – zwei Unfälle mit Sachschaden

Walldorf/BAB5/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr ereignete sich auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf ein Unfall mit einem Wildschwein. Der 23-jährige Fahrer eines Ford Transit befuhr den linken Fahrstreifen der BAB, als ein Wildschwein von rechts nach links die Fahrbahn querte. Ein Zusammenstoß war in der Folge nicht mehr zu vermeiden. Hierbei entstand an dem Ford Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Das Wildschwein wurde bei dem Unfall getötet. Etwa zeitgleich wurde in der Gegenrichtung, Höhe der Anschlussstelle Walldorf/ Wiesloch, ein weiteres Wildschwein gemeldet. Zur Verhinderung weiterer Gefahrensituationen oder gar schwereren Unfällen, wurde die Autobahn in beide Fahrtrichtung für ca. 10 Minuten voll gesperrt. Das zweite Wildschwein konnte erfolgreich und schadlos von der Autobahn flüchten. Wenige Minuten nach diesem Vorfall ereignete sich jedoch ein weiterer Unfall mit einem Wildschwein auf der L598, unweit der letzten Sichtung auf der Autobahn entfernt. Der 18-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr die L598 von Sandhausen kommend in Richtung Walldorf, als ein Wildschwein ihm in die Beifahrerseite seines Pkws rannte. Der Sachschaden an dem Peugeot lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Das Wildschwein rannte nach dem Unfall zurück in den Wald. Glücklicherweise wurde bei beiden Unfällen keiner der Beteiligten verletzt. Trotz der Vollsperrung kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.