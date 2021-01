Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 08.00 Uhr stürzte ein Teilstück einer Mauer an der B39/Hauptstraße auf Höhe des GRN-Klinikums ein. Die eingestürzten Geröllmassen blockierten die Fahrbahn. Die Ursache für den Einsturz ist bisher nicht bekannt. Auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens wurde niemand geschädigt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Laut Angaben des örtlich zuständigen Bauhofs, soll die Straße in den Abendstunden wieder befahr sein.