Rhein-Pfalz-Kreis – Sachbeschädigung an elf Fahrzeugen in Schifferstadt

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Im Zeitraum vom 28.01.21, 18:00 Uhr, bis zum 29.01.21, 10:00 Uhr, wurde in der Dannstadter Straße in Schifferstadt, bei insgesamt elf Fahrzeugen, der Lack mittels spitzen Gegenstand beschädigt. Die Auswahl der Fahrzeuge dürfte dabei willkürlich gewesen sein. Der angerichtete Sachschaden beträgt insgesamt etwa 40.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der 06235-4950 oder via Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.